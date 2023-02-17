Названа причина переноса встречи Путина с лидером фракции ЕР РИА Новости: встречу Путина с лидером фракции ЕР Васильевым перенесли из-за болезни депутата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Встречу президента России Владимира Путина с лидером думской фракции «Единой России» Владимиром Васильевым отменили. Как передает РИА Новости, депутат сдал положительный ПЦР-тест.

Он заболел, у него тест был положительный. Насколько мне известно, он при сдаче теста находился на карантине, тест показал положительный результат. Это было по состоянию несколько дней назад. Видимо, по этой причине, — заявил источник.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путин с главой фракции «Единой России» состоится, но уже после оглашения российским лидером послания Федеральному собранию.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию будет на должном уровне защищен от вероятности заражения каким-либо вирусом. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что около 20 депутатов Госдумы находятся на больничном, подчеркнул, что все меры санитарно-эпидемиологической безопасности будут соблюдены. При этом представитель Кремля призвал всех болеющих парламентариев сидеть дома.

На следующий день после мероприятия на заседания соберутся обе палаты парламента. Для Совфеда это будет внеочередное заседание, перенесенное с 1 марта, а Госдума перенесла дневную сессию на утро.