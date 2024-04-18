Вспыливший москвич во время ссоры зарезал мать и бабушку Мужчина во время ссоры зарезал мать и бабушку на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В квартире на улице Тайнинской на северо-востоке Москвы мужчина зарезал собственных мать и бабушку, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по столице. Там уточнили, что между родственниками разгорелся конфликт. Женщины скончались от полученных травм на месте.

Следователями и криминалистами столичного СК осматривается место происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские экспертизы. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий, — констатировали в ведомстве.

Ранее Верховный суд Удмуртии приговорил к пожизненному лишению свободы отца, убившего двоих детей. Преступление произошло в ноябре 2023 года. На такой шаг 29-летний мужчина пошел после того, как супруга составила исковое заявление о расторжении брака. Уточняется, что гражданин напал на малышей, пока те спали. Он нанес им ножевые ранения в грудь, после чего они скончались от кровопотери.

До этого житель Краснодара зарезал мужчину, потому что приревновал его к возлюбленной. Обвиняемый сдался полиции и подписал чистосердечное признание. Кроме того, он сам вызвал правоохранителей: приехавшие на место сотрудники обнаружили его и тело 64-летнего убитого. Краснодарец объяснил, что приехал выяснить отношения, однако завязался конфликт, который перерос в поножовщину.