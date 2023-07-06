Возле детсада в Москве нашли контейнер со смертельно опасным веществом SHOT: в Москве возле детского сада нашли контейнер с ртутью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном районе Вешняки возле территории детского сада нашли большой контейнер с ртутью, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, всего в ящике лежало четыре сосуда со смертельно опасным металлом. Находку отнесли подальше от дошкольного учреждения, сейчас ей занимается полиция. По предварительным данным, никто не пострадал.

По данным SHOT, контейнер с опасным металлом нашел житель одного из домов на Кетчерской улице в Москве. Он отнес находку к себе в машину и вызвал полицию. Хозяина ящика разыскивают.

Ранее разлив ртути произошел в Пскове. Инцидент случился на тротуаре и на проезжей части на пересечении улиц Индустриальной и Новаторов. На место в срочном порядке были вызваны спасатели. Информации о пострадавших нет.

В конце мая на территории московского храма Рождества Пресвятой Богородицы, который находится на улице Большой Новодмитровской, были обнаружены колбы с ртутью. Всего было шесть таких емкостей с опасным веществом, все они находились в одном помещении.

До этого детскую площадку в подмосковной Балашихе засыпало ртутью. В администрации городского округа рассказали, что специалисты проведут обследование территории.