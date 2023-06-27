В Пскове разлилась ртуть

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Разлив ртути произошел в Пскове, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. Инцидент случился на тротуаре и на проезжей части на пересечении улиц Индустриальной и Новаторов. В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области подтвердили, что спасатели выехали на место инцидента.

Произошел разлив ртути. Место огорожено, прорабатывается вопрос ликвидации разлива ртути, — сказала собеседница агентства.

В конце мая на территории московского храма Рождества Пресвятой Богородицы, который находится на улице Большой Новодмитровской, были обнаружены колбы с ртутью. Всего было шесть таких емкостей с опасным веществом, все они находились в одном помещении.

7 июня представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что двумя днями ранее украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса на территории Харьковской области. В свою очередь в МИД РФ заявили, что инцидент ударил по зерновой сделке, поскольку одним из ключевых направлений концепции является перезапуск аммиакопровода, не работающего с начала СВО.