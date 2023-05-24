Колбы с ртутью обнаружили в одном из московских храмов В Москве нашли колбы с ртутью в храме Рождества Пресвятой Богородицы

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В Москве на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы, который находится на улице Большая Новодмитровская, обнаружили колбы с ртутью. Всего таких емкостей с опасным веществом было шесть, все они находились в одном помещении, сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник добавил, что их состояние определить невозможно. Заявитель передал три герметичные колбы. Спасатели увезли с собой 150 гр ртути.

В одном из помещений обнаружили шесть емкостей с большим содержанием ртути. Состояние их определить нет возможности. Заявитель передал три колбы, герметичность которых не нарушали, — рассказал источник.

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