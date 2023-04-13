Детскую площадку в Подмосковье засыпали ртутью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детская площадка в подмосковной Балашихе оказалась засыпана ртутью, передает РИА Новости. В администрации городского округа рассказали, что специалисты проведут обследование территории. В настоящее время площадка огорожена сигнальными лентами.

Проведено информирование населения путем размещения объявлений на детской площадке. В ближайшее время на место ожидается прибытие специалистов для проведения обследования данной территории и замеров ртути, — рассказал источник.

Администрация подчеркивает, что данный инцидент взят на контроль окружными властями.

Ранее стало известно, что мертвого сервала нашли у детской площадки на улице Митинской в московском районе Митино. Столичная прокуратура начала процессуальную проверку, о чем говорилось на сайте надзорного округа. Причины смерти животного уточняются.

До этого водитель Chevrolet насмерть сбил ребенка на детской площадке в поселке Алексеевское в Татарстане. Видеокадры с места происшествия попали в Сеть. На записи видно, как автомобиль на полной скорости сбивает школьника на велосипеде и едет дальше.