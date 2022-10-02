Водитель сбил пешехода на электросамокате, проехавшего на красный свет

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Водитель сбил пешехода, пересекавшего переход на электросамокате, после чего на всей скорости врезался в фонарный столб на дублере Щелковского шоссе, сообщает столичный Дептранс. В Telegram-канале департамента написали, что владелец самоката решил проехать на красный свет, из-за чего в него влетел водитель иномарки.

На месте работают оперативники. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших выясняется. Движение в сторону области в районе ДТП было перекрыли. Момент аварии попал на видео.

21 сентября в лифте краснодарской многоэтажки загорелся электросамокат. На тот момент в нем находился его хозяин, который собирался направить транспортное средство в ремонт. На видео показано, как самокат внезапно вспыхнул и огонь распространился на территории всего лифта.

До этого электросамокат взорвался в однокомнатной квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, хозяйка поставила транспортное средство на зарядку, после чего произошли разгерметизация аккумулятора и дальнейшее возгорание. Ударной волной выбило окно. С небольшим ЧП жильцы дома справились своими силами. Осколок стекла попал в глаз прохожей на улице. На место происшествия приехали медики и спасатели. Пострадавшей оказали первую помощь и отправили в больницу.