Вильфанд предупредил москвичей о резком понижении давления Вильфанд: метели и резкое понижение давления ожидают москвичей 30 января

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В понедельник, 30 января, циклон принесет в Москву метели с ветром до 17 метров в секунду и необычно низкое атмосферное давление. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Также он предупредил о не очень хорошей видимости на дорогах.

Днем в понедельник давление резко понизится. Кроме того, будет усиление ветра до 17 метров в секунду, небольшой снег, кое-где умеренный, поэтому ожидаются метели. Видимость будет не очень хорошая, — рассказал метеоролог.

По его словам, подобные перемены связаны со сменой циркуляции. Погодой в регионе начнет управлять циклон, ее характер изменится. Также Вильфанд сообщил о «низких, мрачных» облаках.

По информации Гидрометцентра, днем 30 января давление в Москве будет составлять 736 миллиметров ртутного столба. Нормой является давление 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее Вильфанд рассказал, что традиционно самые холодные дни зимы в Москве — 31 января и 1 февраля — в 2023 году предполагаются очень теплыми. Температура ожидается на 5–6 градусов выше климатической нормы.

В свою очередь ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 30 и 31 января в Москве прогнозируется снегопад. По его словам, высота снежного покрова достигнет 29–34 сантиметра, но серьезных заморозков не ожидается. Он подчеркнул, что погода в Москве снова похожа на традиционно зимнюю.