В «Синергии» отреагировали на информацию о скончавшейся первокурснице В «Синергии» не знают, училась ли в университете найденная мертвой 17-летняя девушка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В университете «Синергия» сообщили NEWS.ru, что не знают, училась ли в вузе студентка, которую нашли мертвой в съемной квартире в Москве, поскольку правоохранители не сообщили имя погибшей. О том, что умерла первокурсница этого учебного заведения, сообщили в Telegram-каналах.

На данный момент эта информация не подтверждается, так как имя потерпевшей не обнародовано. От правоохранительных органов информации к нам также не поступало, — сообщили в пресс-службе университета «Синергия».

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что студентка сняла квартиру вместе с 21-летней подругой, девушки отметили новоселье, а спустя некоторое время соседка обнаружила первокурсницу без сознания, прибывшие медики констатировали смерть студентки.

По данным канала, на теле погибшей не было следов насилия, полиция проводит проверку. По предварительной информации, студентка росла без матери и наблюдалась у частного психолога.

Также SHOT сообщает, что рэпер ранее публиковал видео с участием погибшей 17-летней студентки и ее соседки по квартире. По информации канала, все участники видео были под действием наркотических веществ.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.