В Сети появилось фото виновника смертельного ДТП в центре Москвы

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Последствия ДТП с участием двух автомобилей на Большом Каменном мосту

В Сети появилось фото предполагаемого виновника ДТП на Большом Каменном мосту в Москве, снимок опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ. Жертвами аварии стали два человека, и еще один пострадал.

ДТП произошло рано утром 7 июля. На мосту столкнулись автомобили Datsun и Toyota. По предварительным данным, водитель Datsun сел за руль в нетрезвом состоянии. Он допустил выезд на встречную полосу, что и привело к аварии.

Предполагаемый виновник ДТП и его пассажир погибли. Водитель Toyota был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Огородном проезде в Москве произошла авария с участием автомобилей Tesla и Skoda Octavia. При этом пострадали два человека. Одного из них доставили в больницу.