В Росгидрометцентре сообщили, когда в Москве полностью растает снег Вильфанд: снег в Москве и области окончательно растает в первые десять дней апреля

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Москве и Московской области снег окончательно растает в первые десять дней апреля. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в лесах снег может сохраняться до середины месяца.

Снег в Москве убирают, но в естественных условиях, на открытых участках, и в Подмосковье он растает в первой декаде апреля. В лесах может задержаться и до середины месяца, — сказал метеоролог.

Он также добавил, что при наличии снега температура воздуха понижается и в его отсутствии в настоящее время она была бы выше на 3–5 градусов. Это связано с тем, что снег отражает до 80% солнечных лучей, в связи с чем почва в зимнее время не прогревается и не может передавать тепло.

Ранее ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что менять на автомобилях резину с зимней на летнюю следует не раньше середины апреля. Эксперт отметил, что в первую очередь это связано с температурой воздуха. По его словам, автомобилистам следует менять шины, когда столбик термометра не опускается ниже 5–7 градусов тепла.