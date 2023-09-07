В Раменском перекрыли движение по Десантной улице после падения БПЛА Mash: в Раменском перекрыли движение по Десантной улице, на которой упал БПЛА

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Автомобильное движение перекрыто по Десантной улице в подмосковном Раменском, на которой упал украинский БПЛА, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, территорию обследуют специалисты, они же изучают обломки беспилотника.

Движение по Десантной улице в подмосковном Раменском, где упал украинский БПЛА, перекрыто. Специалисты обследуют территорию, изучают обломки, — отмечается в сообщении.

Канал уточняет, что на месте также работают сотрудники Росгвардии. Они по громкоговорителю просят местных жителей разойтись по домам.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что в ночь на 7 сентября около 03:00 по московскому времени была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку с использованием трех беспилотников самолетного типа на объекты на территории России. В российском оборонном ведомстве уточнили, что два беспилотника были сбиты в Ростовской области, один — над Раменским районом Московской области.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО РФ в ночь на 7 сентября пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с помощью беспилотника на территории региона. По его словам, беспилотник был уничтожен, пострадавших и разрушений в результате инцидента не зафиксировано.