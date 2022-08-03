В Подмосковье со склада OZON эвакуировали 1000 человек из-за пожара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье со склада OZON эвакуировали 1000 человек из-за сильного пожара, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС РФ по Московской области. Пламя охватило площадь в 20 тысяч квадратов, в результате возгорания также обрушилась крыша склада. Уточняется, что на месте работают экстренные службы.

В 12.33 <...> поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Истра, село Петровское, — заявили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Shot, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее на востоке Москвы возник пожар в разноуровневом выселенном здании площадью в шесть тысяч квадратных метров. Огонь расползся на 800 квадратов. При этом под воздействием огня одноэтажная часть строения полностью обрушилась. Инцидент произошел в доме № 6 по 1-му Иртышскому проезду, о пострадавших не сообщалось.