В октябре пройдет Московский международный жилищный конгресс

Фото: vk.com/spbcongress

С 17 по 21 октября в столице пройдет Московский международный жилищный конгресс — это крупнейшее событие рынка недвижимости осени 2022 года. Более 10 тысяч участников из разных регионов России и зарубежных стран приедут в Центр Международной торговли для участия в мероприятии.

Конгресс состоится при поддержке Торгово-Промышленной палаты РФ, соорганизатором выступит Гильдия риэлторов Москвы. В его рамках пройдут тематические линейки по всем важнейшим сегментам рынка (новостройки, загород, elite estate, ипотека, маркетинг, технологии, менеджмент и другие). Всего запланировано 450 мероприятий, со сцены Центра Международной торговли выступят 500 спикеров.

Ранее стало известно, что в Москве с 7 по 10 июля состоится форум «Российская креативная неделя», в рамках которого впервые будет организована площадка для молодых специалистов. В павильоне «Спецпроекты» на набережной парка Горького гостей ожидает более 20 мероприятий и свыше 80 спикеров.