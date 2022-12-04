В небе над Москвой заметили странные круги

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Пользователи соцсетей обратили внимание на необычное природное явление над столицей. В небе над городом появились большие круги.

Судя по данным сервиса Flightradar, это круги от самолета ИЛ-96.





Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что в Москве с 3 по 6 декабря ожидается очень холодная погода. Он отметил, что в выходные дни температурные показатели будут на семь-восемь градусов ниже нормы. Ночью на 4 декабря столбик термометра опустится до минус 12−14 градусов. Днем следующего дня температура повысится, но не сильно. Максимальное значение минус 7–9 градусов.

По словам Вильфанда, первая часть предстоящей рабочей недели будет холодной. Ожидается температура до минус 15 градусов в ночные часы.

Атмосферное давление в Москве 3 декабря повторило суточный рекорд 1954 года, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в 09:00 утра барометры на базовой метеостанции показали 770,9 миллиметра ртутного столба.