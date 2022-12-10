В Москве зафиксировали нехватку лекарства от диабета «Трулисити»

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Препарат «Трулисити»

В московских аптеках практически исчез с прилавков препарат «Трулисити» (дулаглутид) производства Eli Lilly, который используется больными с сахарным диабетом второго типа, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аптечных агрегаторов и служб по поиску лекарств в столице. Издание отмечает, что аналогов по действующему веществу у препарата нет. Также сообщается, что в тех аптеках, где еще продается «Трулисити», его цена втрое выше предельной отпускной.

Издание утверждает, что пациентам приходится искать лекарства в специализированных группах в социальных сетях. Подобная ситуация с препаратом для иммунотерапии при онкологии «Опдиво» (ниволумаб от «Свикс Фарма»), тогда как оба должны отпускаться в аптеке только по рецепту.

Доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета Олеся Гурова отметила, что «Трулисити» можно заменить по назначению врача на сахароснижающий препарат этого же или другого класса, но они тоже в дефиците.

24 ноября Госдума в ходе пленарного заседания приняла в третьем чтении законопроект, который поможет обеспечить лекарствами детей и взрослых, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Несовершеннолетних с тяжелыми хроническими заболеваниями будут обеспечивать необходимыми лекарствами за счет государственного фонда «Круг добра». При этом взрослые, страдающие редкими заболеваниями, будут получать лекарства за счет госбюджета. Речь идет о больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, а также злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей.