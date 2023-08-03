В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары, говорится на сайте Гидрометцентра России. Предупреждение будет действовать с 3 по 4 августа.

Очень высокая температура. Период предупреждения до 18:00 04 августа. С 3.08 по 4.08 местами в Москве в дневные часы ожидается сильная жара с температурой воздуха 29...31°С, — говорится в сообщении.

Кроме того, 3 августа до 21:00 действует «желтый» уровень из-за опасности гроз и порывов ветра до 15 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что август 2022 года в Москве стал самым жарким за всю историю столичных метеонаблюдений. По словам метеоролога, аномальная жара в этом месяце побила рекорд 2010 года. Он объяснил это тем, что во второй половине месяца установился мощный антициклон.

Кроме того, он заявил, что в начале сентября прихода бабьего лета ожидать не стоит. Однако, по его словам, этой осенью оно все же ожидается. Специалист отметил, что в осенний период тепло ненадолго возвращается после холодной и промозглой погоды. Эксперт также напомнил, что в первые дни сентября в Москве резко понизится температура воздуха — днем столбики термометров упадут на 15–18 градусов.