В Москве вспыхнул второй автомобиль за день На внешней стороне МКАД загорелся легковой автомобиль

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На внешней стороне 33-го км МКАД, в районе развязки с Варшавским шоссе, загорелся легковой автомобиль. На место происшествия прибыли оперативные службы города. Это второй горящий в Москве авто за день.

Обстоятельства ЧП и данные о пострадавших уточняется, движение в районе происшествия не затруднено.

18 ноября на северо-востоке Москвы загорелся автомобиль. ЧП произошло на Енисейской улице в районе дома № 19. Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе московского управления МЧС, огонь ликвидировали в 15:50 по мск. В результате возгорания никто не пострадал.

Днями ранее в Москве на Профсоюзной улице на ходу вспыхнул легковой автомобиль. Инцидент произошел около 17:00 в районе Коньково, на пересечении улиц Профсоюзной и Миклухо-Маклая. Водитель Daewoo Matiz стоял на светофоре на перекрестке, а после того, как тронулся, его машина в момент загорелась. Пока о его состоянии информации нет.

До этого авто загорелся на 27-м км МКАД между Каширским шоссе и Липецкой улицей. Водителю пришлось воспользоваться огнетушителем. Также ему на помощь пришли несколько других проезжающих мимо людей.