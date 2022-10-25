СМИ сообщили, что в Москве обустраивают бомбоубежища Telegram-канал «Осторожно, Москва»: в подвалах домов обустраивают бомбоубежища

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Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что москвичи, проживающие у станций метро «Аэропорт» и «Динамо» рассказали, что, по крайней мере с 25 октября в домах на севере города оборудуют подвалы домов под защитные сооружения. Канал отмечает, что для этого используют матрасы и раскладушки.

У нас на 8 домов было выделено около 70 квадратных метров с 8 раскладушками. Но вскоре после обустройства эти матрасы и раскладушки снова вывезли. Другое бомбоубежище обустраивать, —рассказали каналу «Осторожно, Москва» жители одного из домов.

Ранее Sota сообщает, что правление одного из товариществ собственников жилья в Москве распространило среди жителей объявление о подготовке бомбоубежищ к «приему укрываемых». По данным Telegram-канала издания, в документе госслужащие сослались на решение, принятое в ходе совещания в столичной мэрии 11 октября под руководством заместителя градоначальника Петра Бирюкова.

Ранее сообщалось, что в России растет спрос на бомбоубежища. Цены зависят от региона установки и комплектации и варьируются от 150 тысяч рублей до 10 млн. Автор одного из объявлений на электронной доске заявил, что количество звонков резко возросло за последние две недели. Он добавил, что большинство людей пока только интересуются ценами и комплектацией, заказ же делают около 30%.