В Москве школьница умерла на следующий день после катания с горки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичном районе Орехово-Борисово семиклассница скончалась на следующий день после катания с горки, сообщает РЕН ТВ. По предварительной версии, причиной смерти послужила острая сердечная недостаточность. Во время катания с горки девочка получила травму запястья.

Инцидент произошел в ночь на 28 ноября на улице Маршала Захарова в Москве. Накануне школьница каталась на горке и повредила запястье. Источники РЕН ТВ также утверждают, что девочка была инвалидом по зрению. Другие детали случившегося не приводятся.

Ранее зампред думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов призвал разработать определенные правила техники безопасности при катании на «ватрушках». По словам парламентария, полностью запрещать тюбинги не следует, но обезопасить катающихся нужно. Правила должны быть прописаны и соблюдаться, а также необходимо установить ответственность за их нарушение. При этом следить за их соблюдением, по его мнению, могут сотрудники полиции.