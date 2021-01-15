В Госдуме озаботились безопасностью катаний на тюбингах

https://static.news.ru/photo/47a84514-5803-11eb-a8cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов считает необходимым разработать определённые правила техники безопасности при катании на тюбингах («ватрушках»). Следить за их соблюдением, по его мнению, могут сотрудники полиции.

Я думаю, что мы даже на ближайшем заседании комитета поднимем этот вопрос, проконсультируемся с Министерством спорта, — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

По словам парламентария, полностью запрещать тюбинги не следует, но обезопасить катающихся нужно. Правила должны быть прописаны и соблюдаться, а также необходимо установить ответственность за их нарушение. При этом депутат пояснил, что речь прежде всего идёт о тех, кто организовывает катания на тюбингах на коммерческой основе.

Кривоносов добавил, что наряду с полицией контроль в данном вопросе могли бы осуществлять и какие-то муниципальные органы власти.

Ранее стало известно, что в Москве при катании на «ватрушке» погиб десятилетний мальчик. Съезжая с горки, он ударился головой о столб. В Санкт-Петербурге при похожих обстоятельствах разбился насмерть 27-летний мужчина, а 1 января в Новосибирске восьмилетняя девочка погибла, врезавшись на ледянке в опору на канатной дороге.

Как писал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишать прав автовладельцев, катающих друзей и знакомых на привязанных к машинам тюбингах. По его словам, такая забава кажется безопасной из-за мягкости «поездки», однако на практике нередко приводит к тяжёлым травмам, где самое страшное последствие — перелом позвоночника.