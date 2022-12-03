Синоптик Вильфанд: в выходные Москву ждет очень холодная погода

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве с 3 по 6 декабря ожидается очень холодная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT. Он отметил, что в выходные дни температурные показатели будут на семь-восемь градусов ниже нормы. Ночью на 4 декабря столбик термометра опустится до минус 12−14 градусов. Днем следующего дня температура повысится, но не сильно. Максимальное значение минус 7–9 градусов.

В два последних дня рабочей недели были очень низкие температуры. Такая погода характерна для новогодней ночи, но не в Москве, а в Архангельске. Последний раз такая погода, с подобными низкими температурами, была ровно двадцать лет тому назад в начале декабря 2002 года. То есть это не частое событие, — сказал синоптик.

По словам Вильфанда, первая часть предстоящей рабочей недели будет холодной. Ожидается температура до минус 15 градусов в ночные часы.

Атмосферное давление в Москве 3 декабря повторило суточный рекорд 1954 года, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в 09:00 утра барометры на базовой метеостанции показали 770,9 миллиметра ртутного столба.

Ранее Леус прогнозировал, что 3 декабря жителей и гостей столицы ожидают слабые осадки в виде алмазной пыли и ледяных игл. По словам синоптика, это связано с высокой влажностью и низкой температурой. Леус также рассказал, что 4 декабря в столице осадки не прогнозируются, а ночь будет менее морозной.