В Москве-реке нашли фрагмент женского тела СКР сообщил о найденном в Москве-реке фрагменте тела женщины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юге столицы в Москве-реке найден фрагмент тела женщины, сообщило в Telegram городское управление Следственного комитета. Какая конкретно часть тела была обнаружена, в ведомстве не уточнили. По факту находки проводится проверка. Следователи опрашивают очевидцев и местных жителей.

28 марта 2023 года в акватории Москвы-реки обнаружен пакет с фрагментом тела, предположительно женщины. По данному факту Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка, — говорится в сообщении СК.

Ранее в подмосковном Подольске весовщица местного полигона бытовых отходов нашла среди мусора кусок мужской ноги. Нога была в спортивном носке. Других частей тела поблизости обнаружено не было.

В январе человеческую ногу нашли и в Петербурге. Женщина обнаружила фрагмент человеческого тела в парке на улице Добровольцев. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов позже нашли в речке Ивановке труп мужчины в стадии сильных гнилостных изменений