В Подмосковье на свалке нашли мужскую ногу в носке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Подольске весовщица местного полигона бытовых отходов нашла среди мусора кусок мужской ноги, передает РЕН ТВ. Нога была в спортивном носке. Других частей тела поблизости обнаружено не было.

Страшная находка была обнаружена 14 марта. Кому может принадлежать фрагмент тела — пока неизвестно.

В январе человеческую ногу нашли в Петербурге. Женщина обнаружила фрагмент человеческого тела в парке на улице Добровольцев. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов позже нашли в речке Ивановке труп мужчины в стадии сильных гнилостных изменений.

В том же месяце житель Санкт-Петербурга на прогулке с собакой по той же улице нашел пакет, в котором лежала отрезанная человеческая голова. Пакет лежал под кустом и вмерз в лед.