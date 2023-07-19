В Москве прошел самый мощный дождь за последние 50 лет «Российская газета»: москвичи пережили самый мощный дождь за последние 50 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

За последние сутки в столичном регионе выпало около 68,3 мм осадков, что является абсолютным рекордом за последние 50 лет, пишет «Российская газета». Как уточнила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сильные дожди происходят в Москве раз в несколько лет, однако нынешние осадки были особенно интенсивными. По ее словам, причиной послужило смешение атмосферных фронтов.

Уходящий дождь стал рекордсменом. За 19 часов выпало в центре города 68,3 мм осадков, на северо-востоке — до 65,9 мм и 62,5 мм на юго-западе столицы. <...> Причина их [дождей] возникновения — коллаборация атмосферных фронтов, которые усиливают друг друга, — отметила Позднякова.

Она уточнила, что наиболее мощный ливень прошел в Зеленограде — менее чем за сутки там выпало около 70 мм осадков. В подмосковном Клину же уровень осадков достиг значения в 90 мм.

Ранее в экстренных службах Москвы сообщили, что из-за ливня с грозой были повалены 57 деревьев, повреждения получили 55 автомобилей. Информация о пострадавших из-за непогоды пока не поступала. Согласно прогнозам метеорологов, ливень с грозой, сопровождающийся сильными порывами ветра, продолжится в Москве 19 июля. Специалисты МЧС России рекомендуют водителям избегать внезапных маневров во время ливня, а также увеличить дистанцию от впередиидущих машин. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Представители пресс-службы Мосгорпарка ранее заявили о закрытии парков культуры и отдыха в Москве из-за неблагоприятных погодных условий. В ведомстве выразили надежду на их скорое открытие. Также был закрыт Московский зоопарк. Аэропорты столицы работают в штатном режиме.