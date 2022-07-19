В Москве пройдет фестиваль славянского искусства «Русское поле»

Фото: Пресс-служба фестиваля «Русское поле»

27 августа на территории музея-заповедника «Коломенское» пройдет 11-й фестиваль славянского искусства «Русское поле». Мероприятие будет посвящено Году культурного наследия народов России и 875-летию Москвы.

В фестивале примут участие не менее двух тысяч конкурсантов из разных регионов России. Посетители смогут послушать народные песни, а также узнать о традиционных промыслах и декоративно-прикладном российском искусстве.

В «Коломенском» будут работать как традиционные, полюбившиеся гостям площадки, так и новые, где можно будет изучить гончарное искусство, посмотреть театральные постановки, оценить коллекции костюмов и попробовать древнерусские блюда.

Организаторы «Русского поля» проведут интересные конкурсы, а фестивальное жюри определит победителей в восьми номинациях: «Лучший хоровой коллектив», «Лучший хореографический коллектив», «Лучший инструментальный коллектив», «Лучшая коллекция «Наследие и традиции», «Лучший туристический маршрут», «Лучший гастрономический бренд», «Лучший народный мастер» и «Лучший товаропроизводитель».

30 июля в поселке Песоченка в Чехове пройдет иммерсивный фестиваль «Гуляй-Город», посвященный 450-летию одного из наиболее значительных сражений в истории Руси — Молодинской битве. Культурно-историческая программа фестиваля погрузит участников в атмосферу времен XVI века.