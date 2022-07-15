В Чехове состоится иммерсивный фестиваль «Гуляй-Город»

Фото: Пресс-служба фестиваля «Гуляй-Город»

30 июля в поселке Песоченка в Чехове пройдет иммерсивный фестиваль «Гуляй-Город», посвященный 450-летию одного из наиболее значительных сражений в истории Руси — Молодинской битве. Культурно-историческая программа фестиваля погрузит участников в атмосферу времен XVI века.

В этом многодневном кровопролитном сражении 20 тысяч русских воинов разбили 120-тысячное войско крымского хана, который шёл захватить Москву, пока царь Иван Грозный воевал в Ливонии. Впервые была применена военная новинка — «Гуляй-город» — крепость на колёсах, перед которой была бессильна татарская конница, — заявил председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Гуляй-Город»

В программе фестиваля запланировано проведение театрализованной военно-исторической реконструкции, национальные забавы, лекторий, торговые ряды и ярмарка изделий современных дизайнеров, концертная программа с участием современных фолк-исполнителей.

Ранее в Артеке прошел международный детский кинофестиваль «Алые паруса» имени Василия Ланового. Главная цель фестиваля — патриотическое воспитание на примере лучших произведений отечественного кино, которые пронизаны любовью к Родине и преданностью традициям.