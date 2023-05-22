В Москве произошло ДТП с Tesla

Фото: Michael Gstettenbauer / imago-images.de / Global Look Press

В Центральном административном округе Москвы произошло ДТП с участием электромобиля Tesla и двух иномарок, сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах. Автомобили столкнулись около дома № 42 в Шмитовском проезде. Отмечается, что водителю одной из иномарок Toyota потребовалась госпитализация.

Водителю одной из иномарок Toyota потребовалась госпитализация. Его доставили в городскую клиническую больницу имени Боткина. Какие именно травмы получил водитель, на данный момент неизвестно, — сказано в публикации.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись более девяти автомобилей. Авария произошла в результате плохой видимости на дороге из-за дыма от лесных пожаров, а также из-за превышения скорости некоторыми водителями. По данным местной Госавтоинспекции, в результате ДТП есть пострадавшие.

До этого сообщалось, что микроавтобус въехал в автобусную остановку в Красном Селе Ленинградской области на улице Первого Мая и сбил стоящих на ней людей. Пострадали пять человек — две женщины и три ребенка. Водитель с места происшествия скрываться не стал и был задержан.