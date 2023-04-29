В Москве появятся новые электровелосипеды для проката

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве в ближайшее время появятся новые электровелосипеды для проката, сообщает KP.RU. Усовершенствованные модели, которые называют «2.0», начнут появляться в середине мая. Взятый в прокат электровелосипед москвичи смогут оставить почти в любом месте.

На новых моделях на руле есть спидометр и держатель для смартфона. Если телефон поддерживает беспроводную зарядку, то в держателе он еще и подзарядиться. Разгоняться электровелосипеды могут до 25 км/ч.

Тарифы для проката пока не утвердили, однако известно, что до 15 мая поездки на городском велосипеде будут осуществляться по специальном тарифу. Сейчас перед разработчиками стоит цель протестировать новые электровелосипеды.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что водителей электросамокатов следует привлекать к уголовной ответственности в случае нарушения правил дорожного движения и нанесения тяжкого вреда здоровью. Он отметил, что можно внести поправки в статью «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».