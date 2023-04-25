В ГД предложили привлекать электросамокатчиков к уголовной ответственности Депутат ГД Колунов призвал привлекать электросамокатчиков к уголовной ответственности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водителей электросамокатов следует привлекать к уголовной ответственности в случае нарушения правил дорожного движения и нанесения тяжкого вреда здоровью, считает депутат Госдумы Сергей Колунов. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он отметил, что можно внести поправки в статью «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Сейчас штрафы самокатчикам не превышают 1,5 тысячи рублей, при этом самокаты могут покалечить, а иногда и убить окружающих. Важно проработать введение уголовной ответственности по аналогии с ответственностью водителей мотоциклов и машин в случаях, если нанесен ущерб жизни и здоровью граждан, — уточнил парламентарий.

Колунов отметил, что электросамокаты популярны благодаря своему удобству, но при этом этот вид транспорта представляет опасность не только для самого водителя, но и для окружающих. Так, за январь-сентябрь 2022 года с участием электросамокатов произошло 838 происшествий, среди которых три четверти — столкновение с пешеходами.

Депутат уточнил, что в России ведется работа по уменьшению количества аварий с участием электросамокатов. С этой целью МВД включило в экзамен на получение водительских прав вопросы об использовании самокатов, чтобы повысить осведомленность автомобилистов.

Ранее МВД РФ сообщило о появлении вопросов об электросамокатах в теоретической части экзамена на получение водительских прав. В ведомстве пояснили, что билеты были скорректированы в связи с изменившимися с 1 марта правилами дорожного движения.