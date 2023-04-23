МВД изменило вопросы экзамена на водительские права МВД добавило в экзамен на водительские права вопросы об электросамокатах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В теоретическом экзамене на водительские права появились вопросы об электросамокатах, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ. В ведомстве пояснили, что билеты были скорректированы в связи с изменившимися с 1 марта правилами дорожного движения.

Уточняется, что вопросы об электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) появятся в билетах теоретического экзамена на получение водительских удостоверений на управление всеми категориями транспорта. Теперь будущим автолюбителям придется решить экзаменационные задачи о правилах использования СИМ, времени действия знаков 3.29 и 3.30 «Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца», а также световой секции в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенного под светофором, и зоны действия знака 3.27 «Остановка запрещена» в случае использования его совместно с желтой линией горизонтальной дорожной разметки (разметка 1.4).

Ознакомиться с новыми вопросами можно на официальном сайте МВД России.

Ранее автоэксперт Александр Латыкин предупредил, что с 1 марта парковки можно различить по цвету знака: для платной они будут синими, а для бесплатной — белыми. Он также напомнил водителям, что движение на электросамокатах, гироскутерах, сегвеях и моноколесах будет регулироваться дорожными знаками.