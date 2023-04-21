В Москве после падения из окна умерла вдова советского разведчика ИА Regnum: в Москве после падения из окна погибла вдова советского разведчика Савинцева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве скончалась 87-летняя вдова советского разведчика Светлана Савинцева скончалась от множественных травм, полученных при падении с балкона своей квартиры в районе Коньково, передает ИА Regnum со ссылкой на свой источник. В больницу женщина была доставлена 6 апреля. О смерти пенсионерки медики сообщили в полицию. УМВД проводит проверку по уголовным статьям об убийстве и доведении до самоубийства.

В связи со смертью 88-летней женщины проводится проверка по ч. 1 ст. 105 «Убийство» и ч. 1 ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства, — заявил источник агентства.

Супруг погибшей Евгений Савинцев известен тем, что с 1946 года 1946 году был направлен на Западную Украину в Тернопольскую область для борьбы против организации украинских националистов, которую возглавлял Степан Бандера.

Ранее стало известно, что в возрасте 79 лет умер Герой Советского Союза, разведчик-нелегал Михаил Васенков. Отмечается, что смерть наступила в ночь на 6 апреля.