Мужчина умер после падения с самоката в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пункт проката электросамокатов

26-летний мужчина скончался в больнице от травм, которые он получил при падении с самоката на улице Барвихинская на западе Москвы, пишет MK.RU. Смерть наступила в ночь на 24 июня, тогда как несчастный случай произошел 19 июня.

За жизнь пациента боролись врачи ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова, однако спасти мужчину не удалось.

Ранее замглавы комитета по спорту Госдумы Сергей Бурлаков заявил, что необходимо задуматься о введении обязательного тестирования в ГИБДД на право управления электросамокатом. По его словам, экзамен должен включать в себя в том числе вопросы о скоростном режиме, а также о правилах парковки и пересечения перекрестков.

Ранее в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности предложили проработать вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов и скутеров.