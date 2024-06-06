В Москве перевернулся автозак с людьми

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/Global Look Press

В результате ДТП с участием спецавтомобиля полиции на Люблинской улице в Москве пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

На Люблинской улице произошло ДТП с участием спецавтомобиля полиции. Предварительно, два человека, перевозившиеся в машине, получили травмы, — говорится в сообщении.

Telegram-канал SHOT информирует, что пострадавших эвакуируют через люк на крыше автозака. Канал также отметил наличие на месте ДТП машин скорой помощи, сотрудников МВД и экстренных служб.

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В Кемеровской области правоохранительные органы задержали директора и мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания», которые обслуживали вовлеченные в смертельное ДТП трамваи. Они стали подозреваемыми по уголовному делу по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека. По данным следствия, 6 июня подозреваемые допустили эксплуатацию неисправного трамвая, который позднее столкнулся с другим общественным транспортом. В результате происшествия один человек погиб, более 120 человек были ранены.