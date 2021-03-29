Перевернувший машину Росгвардии читинец получил условный срок

https://static.news.ru/photo/132428bc-9084-11eb-b0d5-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Два года колонии условно получил читинец, который с компанией молодых людей перевернул машину вневедомственной охраны возле кафе. Решение принял Черновский районный суд города.

Инцидент произошёл в ноябре 2019 года. Тогда группа молодых людей около кафе «Провинция» перевернула машину Росгвардии. По делу были задержаны 11 человек.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 2 года, — цитирует сообщение Росгвардии «МК в Чите».

Отмечается, что 20-летний местный житель и его подельники причинили ущерб забайкальскому управлению вневедомственной охраны в размере 100 тысяч рублей. Эту сумму с подсудимого взыскали в рамках гражданского иска.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 235-й гарнизонный военный суд в Москве назначил три года колонии условно двукратному чемпиону РФ по боксу Георгию Кушиташвили. Его признали виновным в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.

Боксёр свою вину признал полностью и в ходе предварительного следствия возместил пострадавшему силовику ущерб. Кушиташвили и его друг Овик Оганнисян были задержаны в ночь на 2 февраля на Фрунзенской набережной в Москве по подозрению в хранении наркотиков. При этом боксёр, по версии оперативников, оказал сопротивление силовикам, в результате чего один сотрудник Росгвардии получил перелом носа.