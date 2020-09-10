Суд приговорил к трём годам условно боксёра за избиение росгвардейца

https://static.news.ru/photo/52e586fa-f35c-11ea-a85c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin /Global Look Press

235-й гарнизонный военный суд в Москве назначил три года колонии условно двукратному чемпиону РФ по боксу Георгию Кушиташвили. Его признали виновным в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.

Суд постановил признать Кушиташвили виновным по ч. 2 ст. 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» и ч. 1 ст. 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере», назначить ему наказание в виде трёх лет колонии условно, — цитирует инстанцию ТАСС.

Боксёр свою вину признал полностью и в ходе предварительного следствия возместил пострадавшему силовику ущерб. Кушиташвили и его друг Овик Оганнисян были задержаны в ночь на 2 февраля на Фрунзенской набережной в Москве по подозрению в хранении наркотиков. При этом боксёр, по версии оперативников, оказал сопротивление силовикам, в результате чего один сотрудник Росгвардии получил перелом носа. По данным следствия, спортсмен дважды ударил его кулаками по лицу.

При обыске у Кушиташвили нашли и изъяли 0,61 грамма кокаина. Наркотик был также обнаружен в анализе мочи спортсмена. Тренер боксёра выступил в его защиту. Он заявил, что Кушиташвили не принимает наркотики, и назвал результаты экспертизы провокацией.

Как писал ранее NEWS.ru, боксёр будет работать волонтёром в рамках программы Федерации бокса России. Там отметили, что готовы помочь спортсмену перевоспитаться, если он этого хочет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский актёр Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.