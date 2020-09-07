Михаилу Ефремову дали восемь лет тюрьмы

https://static.news.ru/photo/66aa1bc2-f1ba-11ea-abea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. При этом артиста не стали лишать государственных наград.

Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Сергей Захаров, погибший в результате смертельного ДТП в центре Москвы, скончался из-за врачебной ошибки.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно.