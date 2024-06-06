Двух подозреваемых задержали по делу о ДТП с трамваями в Кемерово Директора и мастера Кемеровской электротранспортной компании задержали после ДТП

Фото: Максим Рожко/ТАСС

Столкновение трамваев в Кемерово

В Кемеровской области правоохранительные органы задержали директора и мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания», которые обслуживали вовлеченные в смертельное ДТП трамваи, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по региону. Они стали подозреваемыми по уголовному делу по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В Кемеровской области — Кузбассе в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП с участием двух трамваев, задержаны директор и мастер АО «Кемеровская электротранспортная компания», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 июня подозреваемые допустили эксплуатацию неисправного трамвая, который позднее столкнулся с другим общественным транспортом. В результате происшествия один человек погиб, более 120 человек были ранены.

Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину докладывают о развитии ситуации после столкновения двух трамваев в Кемерово. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Представитель Кремля добавил, что необходимости для каких-либо особых поручений по Кемерово нет. Региональные власти принимают все необходимые меры. Экстренные службы знают, что делать в таких ситуациях, и они выполняют свою работу, заключил Песков.