Путин следит за ситуацией со столкновением трамваев в Кемерово Песков: Путину докладывают о ситуации со столкновением двух трамваев в Кемерово

Фото: Максим Рожко/ТАСС

Президенту России Владимиру Путину докладывают о развитии ситуации после столкновения двух трамваев в Кемерово, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Кремль желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим, передает РИА Новости.

Это, безусловно, страшная авария. Конечно же, мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой аварии. И, разумеется, президенту об этом докладывают, — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что необходимости для каких-либо особых поручений по Кемерово нет. Региональные власти принимают все необходимые меры. Экстренные службы знают, что делать в таких ситуациях, и они выполняют свою работу, заключил Песков.

Ранее СМИ сообщали, что количество пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово достигло 102 человек. По словам мэр города Дмитрия Анисимова, в результате аварии есть один погибший.

До этого были опубликованы кадры с места столкновения трамваев в Кемерово. ДТП произошло на Логовом шоссе в начале Кузнецкого моста. В ролике видно, что оба трамвая получили серьезные повреждения, вагоны практически сплющило, в окнах разбились стекла, а в передней части на металле глубокие вмятины.