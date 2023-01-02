В Москве мужчина выстрелил из ракетницы в лицо подростку

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Мужчина выстрелил из ракетницы в лицо 14-летнему мальчику на западе Москвы, сообщает РЕН ТВ. Подросток получил ожог роговицы, рваную рану скулы и перелом носа. Его жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего ведется проверка.

Инцидент произошел 1 января на Беловежском пруду в Москве. Подросток кинул под ноги девочке фейерверк, это заметил ее отец. Он направил ракетницу на лицо мальчику и выстрелил. О состоянии его дочери не сообщается.

В Новосибирске в новогоднюю ночь фейерверк влетел в балконы одного из высокоэтажных домов, в результате чего четыре из них загорелись. Предположительно, салют запустил мужчина с ребенком, в какой-то момент установка завалилась на бок и начала стрелять по дому, из-за чего загорелись четыре балкона, огонь повредил вещи в квартирах.

Адвокат Леонид Исаев ранее рассказал, что возместить вред здоровью от попадания залпа салюта, петарды и прочих фейерверков можно через суд путем подачи гражданского или уголовного иска в зависимости от тяжести полученных травм. Полученный вред при этом необходимо зафиксировать в медучреждении, пояснил он.