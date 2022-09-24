В Москве из-за ливня объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного дождя. Он ожидается в субботу, 24 сентября, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте учреждения.

Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна, — подчеркивается в сообщении.

Предупреждение о грозе в Москве и области будет действительным до полуночи 25 сентября.

О приходе в регион глубоко осенней погоды ранее предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он связал непогоду с циклоном, центр которого окажется над столицей.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что юго-восточный циклон принесет в Москву проливные дожди. Также синоптик посоветовал гражданам с повышенной чувствительностью к изменениям атмосферного давления отслеживать самочувствие.