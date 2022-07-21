В Москве госпитализировали пятилетнюю девочку, выпавшую из окна

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На юго-востоке Москвы из окна квартиры выпала пятилетняя девочка, передает пресс-служба столичной прокуратуры. Отмечается, что ребенка доставили в больницу, медики оценивают состояние девочки как тяжелое.

Из окна жилого дома на ул. Верхние Поля выпал 5-летний ребенок. В тяжелом состоянии девочка доставлена в больницу, — говорится в сообщении.

Ребенок был дома не один. Вместе с ней в квартире находилось двое других детей и мать.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Решение о возбуждении дела не принято.

Ранее в Челябинске девятиклассница поймала выпавшего из окна ребенка. Подросток заметила на окне маленькую девочку, которую попросила слезть, но та не послушалась и упала.