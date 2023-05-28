В московском ТЦ «Авиапарк» скончался 22-летний мужчина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском торговом центре «Авиапарк» на Ходынском бульваре скончался 22-летний мужчина, сообщил Telegram-канал «112». По информации журналистов, умерший пришел в ТЦ не один, а с другом. В настоящее время устанавливается причина смерти. По словам очевидцев, молодые люди зашли в здание и через некоторое время потеряли сознание.

Двое парней зашли в торговый центр и там оба упали без сознания. Один из них скончался при невыясненных обстоятельствах, — сказано в публикации.

Позже в прокуратуре отметили, что проводится работа по установлению точной причини смерти и выясняются обстоятельства случившегося. О состоянии второго молодого человека 2003 года рождения не сообщается. СМИ также пишут, что мужчины успели подняться на четвертый этаж, на фуд-корт торгового центра, прежде чем им стало плохо.

Ранее в Москве трудовой мигрант скончался во время проверки документов полицейскими. 48-летний мужчина с братом были в состоянии алкогольного опьянения, когда правоохранители встретили их на стройке в проезде Добролюбова. Иностранец не смог объяснить, как получил работу в столице и почему у него нет соответствующих разрешительных документов. В результате ему стало плохо.