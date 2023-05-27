Мигрант умер от остановки сердца при проверке документов в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве трудовой мигрант скончался во время проверки документов полицейскими, сообщает Telegram-канал Mash. 48-летний мужчина вместе с братом были в состоянии алкогольного опьянения, когда правоохранители встретили их на стройке в проезде Добролюбова.

Иностранец не смог объяснить, как получил работу в столице и почему у него нет соответствующих разрешительных документов. В результате ему стало плохо. Полицейские вызвали скорую помощь, мужчину госпитализировали, но в больнице он скончался от остановки сердца.

В мае в Санкт-Петербурге был задержан депутат муниципального совета, который создал преступное сообщество, которое занималось изготовлением подложных миграционных документов для иностранных граждан. Всего к уголовной ответственности привлекли 11 человек. По версии следствия, подозреваемые поставили в общей сложности 100 тысяч иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания, указав в документах нежилые помещения.

Ранее в Барнауле группа молодых подростков устроила бойню с группой мигрантов. В результате один из подростков был доставлен в отделение нейрохирургии. Массовая драка прекратилась только после того, как у молодого человека начались конвульсии.