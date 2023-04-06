Петербургского депутата обвинили в подделке миграционных документов

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В Санкт-Петербурге депутат муниципального совета создал преступное сообщество, которое занималось изготовлением подложных миграционных документов для иностранных граждан, сообщают СМИ со ссылкой на Telegram-канал СК России. Всего к уголовной ответственности привлекли 11 человек.

Фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения, также для них были избраны меры пресечения. По версии следствия, подозреваемые поставили в общей сложности 100 тысяч иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания, указав в документах нежилые помещения.

В МВД России ранее предложили ввести адаптационный платеж, который мигранты будут выплачивать ежемесячно за незнание русского языка. Начальник Главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова рассказала, что для этого планируется создать специальную балльную систему, которая будет включена в государственную систему миграционного учета.

До этого глава Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин призвал тестировать мигрантов на знание русского языка и культуры в ходе пограничного контроля. По его мнению, если иностранец не может сдать тест, его не следует пускать в Россию. Он убежден, что экзамены нужно проводить до, а не после приезда мигрантов в страну.