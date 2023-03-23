Мигрантов могут начать штрафовать за незнание русского языка В МВД РФ предложили ввести адаптационный платеж для мигрантов за незнание русского языка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В МВД России предложили ввести адаптационный платеж, который будет выплачивать мигрант ежемесячно за незнание русского языка. Начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова рассказала, что для этого планируется создать специальную балльную систему, которая будет включена в государственную систему миграционного учета, сообщает «Парламентская газета».

Как уточняет издание, баллы планируется начислять за полученное на русском языке образование за рубежом, прохождение подготовки перед въездом в России, а также сдачу международных экзаменов или экзаменов по языку и российской истории. В случае, если баллов будет мало, иностранцу предложат выплачивать ежемесячный штраф в размере тысячи рублей. Если за год мигранту не удастся подтянуть свои знания, то штраф будет увеличен, а за нарушение закона рейтинг будет обнуляться. Данный документ планируется внести на рассмотрение в Госдуму в 2023 году.

Глава Комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин отметил, что еще одним несовершенством в концепции миграционной политики является получение образования. Парламентарий пояснил, что точное количество детей мигрантов, обучающихся в российских школах, и то, насколько хорошо они знают русский язык, не фиксируется.

Звучат цифры в 200-250 тысяч человек. А что это за дети? Знают ли они русский язык? Что делают органы в сфере образования, чтобы они его знали? — отметил Семигин.

Начальник департамента управления по обеспечению конституционных прав граждан Сергей Бочков уточнил, что перед ведомствами уже поставили задачу подготовить статистику и разработать программу, которая позволит детям мигрантов догнать своих сверстников в обучении. Он отметил, что также следует лучше контролировать проведение тестов на знание русского языка среди мигрантов, чтобы эта процедура перестала быть формальной. В случае, если результаты плохие, иностранцам должны предоставить возможность изучить язык дистанционно.

С учетом занятости этой категории, а многие работают по 12-14 часов в сутки, это могут быть удаленные форматы, которые можно реализовать на безвозмездной основе в тех же центрах тестирования и в других организациях, — заключил Бочков.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев ранее предложил лишать родительских прав мигрантов, которые не хотят давать образование своим детям. По его словам, родители обязаны предоставить детям возможность получить образование, находясь в России, по принятой в стране системе.