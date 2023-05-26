Мигранты против скинхедов: очевидец раскрыла причины жесткой драки на Алтае Очевидец массовой драки подростков в Барнауле: стычка произошла на национальной почве

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Массовая драка подростков в Барнауле могла произойти из-за национальной розни, сообщила NEWS.ru близкая знакомая молодых людей, участвовавших в потасовке Екатерина Швыдкова. По ее словам, пострадавший в ходе драки подросток состоит в компании несовершеннолетних, позиционирующих себя как скинхедов. Швыдкова утверждает, что подростки активно провоцировали сверстников-мигрантов на агрессию.

Молодые ребята, одного из которых избили, позиционируют себя как скинхеды. Вчера они докопались до одного нерусского мальчика на Шукшина 8, где в итоге и произошла драка. У этих скинхедов большая компания, которая делает неадекватные вещи — воруют, прокалывают колеса на машинах, объясняя это тем, что хотят вывести на драку. В общем, это война с компанией нерусских ребят у них длиться уже давно, — рассказывает Швыдкова.

По словам девушки, изначально между двумя компаниями были словесные перепалки, некоторые использовали перцовый газ для устрашения, а уже после началась массовая драка. Одному из молодых людей пришлось вызвать скорую помощь — у него начались конвульсии. Известно, что ему 17 лет. СКР подтверждает, что в стационаре подростку диагностировали черепно-мозговую травму.

Не хочется никого защищать, там виноваты обе стороны, но старшего брата нерусского мальчика, к которому пристали, посадили на 48 часов сейчас, дальше суд. Он вообще спокойный парень, занимался своими делами, работал и никогда в таком не участвовал. В итоге из-за глупости пострадали все, сейчас и проверки в школах начнутся, кого-то поставят на учет. Один из скинхедов уже на учете стоит, — рассказала очевидица.

Следком региона начал разбирательство по статье о причинении тяжких телесных повреждений, совершенное группой лиц.

В середине мая в городе Оби Новосибирской области 16-летняя школьница избила 15-летнюю подругу из-за того, что та распускала про нее сплетни. Видео, на котором одна девушка избивает другую, появилось в социальных сетях. Свидетельница инцидента пояснила, что бойня произошла после того, как с пострадавшей несколько раз пробовали поговорить.