В московском поезде нашли тело заколотого ножницами младенца

Фото: Прокуратура Москвы

Тело новорожденного мальчика с колотыми ранениями нашли в туалете вагона электропоезда на юго-востоке Москвы, говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры. По информации РЕН ТВ, младенец был убит, предположительно, ударами ножниц. Полиция занимается розыском матери ребенка.

По информации канала, труп мальчика нашли 24 апреля в 03:30. Тело лежало в мусорном баке в туалете электропоезда «Ласточка». Возбуждено уголовное дело.

Ранее суд в Омской области приговорил к 15 годам лишения свободы 20-летнюю местную жительницу. Она насмерть избила трехмесячного сына на глазах у его отца, будучи пьяной. Женщина несколько раз ударила младенца головой об пол. Из-за полученной черепно-мозговой травмы он умер.

В марте представители органов опеки отняли у жительницы поселка Вишневогорск Челябинской области 10-летнего сына, которого она пытала в период с сентября 2021 года по август 2022-го. Мать избивала мальчика ремнем и электропроводом, а также прикладывала к его ноге разогретый утюг. Против родительницы возбудили уголовное дело по статье об истязании.

В конце декабря прошлого года жительница Екатеринбурга убила троих детей, решив, что в них «вселились бесы». По данным СМИ, детям было пять месяцев, 10 лет и 15 лет. Одна из местных жительниц заявила, что об убийстве подозреваемая рассказала родственникам по СМС.