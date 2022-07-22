В московском метро начали тестировать новые информационные табло

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В московском метро начали тестировать новые информационные табло. На них показывают вагоны, расположенные ближе всего к переходам с одной станции на другую, пишет «Мослента».

На новых табло те вагоны, из которых удобнее всего переходить на другую станцию, выделены зеленым цветом. Табло расположены в поездах, люди смогут увидеть, в какой вагон нужно садиться для максимально быстрого перехода в метрополитене.

Ранее стало известно, что на Московской железной дороге красиво отметили День всех влюбленных. Там появился специальный вагон, который «соединяет сердца». Он курсировал по путям в течение всего праздника. В нем был специальный секретный чат, в котором можно было познакомиться друг с другом, а попасть в него можно было по QR-коду на стикерах в салоне.