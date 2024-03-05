«Наотмашь острием»: женщина порезала разбитым бокалом двух мужчин в баре Посетительница бара в Москве устроила дебош и ранила двух мужчин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посетительница бара на Новослободской улице в центре Москвы устроила дебош и порезала осколком бокала двух мужчин, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимир Васенин. По его словам, которые приводит ТАСС, конфликт между ней, сотрудником заведения и одним из посетителей возник после того, как женщине сделали замечание за крики и нецензурную брань.

Женщина взяла с барной стойки бокал, разбила его и наотмашь ударила острием одного из мужчин в область головы и шеи, второму порезала палец правой руки, — рассказал Васенин.

Прибывшие после случившегося полицейские задержали 28-летнюю подозреваемую и доставили в отделение. Сейчас она арестована на семь суток.

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